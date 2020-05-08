إسلام آباد 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسالتقى رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه اليوم المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام الأفغانية زلمي خليل زاد الذي يزور باكستان حالياً.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي جرى بمقر القيادة العامة للجيش في مدينة راولبندي الوضع الأمني في المنطقة وعدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك عملية السلام الأفغانية.// انتهى //23:19ت م0176