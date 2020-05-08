الرياض 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسعقد معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك أمس، اجتماعًا عبر دائرة الاتصال المرئي، بممثلي المكاتب العقارية التي حصلت على التصنيف العقاري والتزمت بالمعايير التي أصدرتها الهيئة.واستعرض المبارك مع ممثلي المكاتب العقارية الخدمات الحصرية والتسهيلات المقدمة للمنشآت العقارية المصنفة، والفرص المتاحة لهم حالياً من الهيئة لبناء قدرات القطاع العقاري، وزيادة قيمة خدمات المكاتب المصنفة ورفع جودتها ونوعية الأعمال التي تقوم بها.وقال المبارك: إن الهيئة احتفلت أمس بتصنيف 100 منشأة وساطة عقارية لتطبق معايير الهيئة العامة للعقار، مشيرًا إلى أن هذا التصنيف يدعم أعمال هذه المكاتب العقارية ويرفع جودة الخدمات التي تقدمها، ويعطي لها فرصة الاستفادة من الخدمات الحصرية التي توفرها لهم الهيئة وصندوق التنمية العقارية، ومن ذلك تسويق منتجات البيع على الخارطة ومشروعات "سكني" وبرنامج الامتياز العقاري، وخدمات الصلح والتحكيم العقاري، وبيانات منصة المؤشرات العقارية والخدمات التي تقدم لهذه المنشآت المصنفة من خلال برنامج التعاون بين الهيئة وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".وشارك في اللقاء المشرف العام على صندوق التنمية العقارية المهندس منصور بن ماضي ومدير إدارة المستشار العقاري بالصندوق تركي الدهمش، ونواب المحافظ ومديرو المشروعات وبرامج الخدمات الرقمية التي تقدمها الهيئة للمنشآت العقارية المصنفة.// انتهى //23:20ت م0177