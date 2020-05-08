حائل 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسأطلق فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل أمس، مبادرة مجتمعية بعنوان "رجال الميدان - الشهر عليكم مبارك"، التي تهدف إلى شكر رجال الأمن الذين حملوا على عاتقهم مسؤولية تنفيذ توجيهات حكومتنا الرشيدة في تطبيق الإجراءات الاحترازية وحفظ أمن الوطن والمواطن والمقيم في ظل جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد_كوفيد١٩ وتستمر ٥ أيام.ورافقت "واس" بحائل مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة عبدالرحمن بن حمد اليحياء وعددا من القياديين والمتطوعين في الجولة التي قدم خلالها الشكر والتقدير لرجال الأمن على جهودهم في آداء المهام المطلوبة منهم وتطبيق تعليمات القيادة الرشيدة -حفظها الله- في تطبيق الإجراءات الاحترازية وحفظ أمن الوطن والمواطن والمقيم، منوهاً بما يربط الجهات الحكومية من تعاون وتنسيق وتضافر للجهود لخدمة الوطن والمواطن والمقيم.// انتهى //23:21ت م0178