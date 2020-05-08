المدينة المنورة 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسأتاحت أمانة منطقة المدينة المنورة عبر بوابتها الإلكترونية عدداً من الخدمات الجديدة للمواطنين والمقيمين.وشملت هذه الخدمات إمكانية تقديم بلاغات عن وجود سكن للعمال، أو عن مبنى مهجور أو آيل للسقوط، وتقديم طلب سفلتة، وتقديم طلب إنارة.وبينت أمانة المنطقة أنه بإمكان المواطنين والمقيمين تقديم بلاغاتهم حول الخدمات أو الملحوظات البلدية الأخرى عبر مركز الطوارئ الموحد على الرقم "940" أو عبر تطبيق "بلدي "940" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.// انتهى //23:32ت م0181