موسكو 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.وأفاد بيان الرئاسي للكرملين أن الاتصال ناقش مستجدات فيروس كورونا وسبل مكافحته إضافة إلى مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية زيادة تطويرها في المجالات التجارية والاقتصادية وغيرها، وكذلك تعميق التعاون في الشؤون الدولية في سياق تسوية الأزمات الليبية وغيرها من الأزمات الإقليمية.// انتهى //23:33ت م0182