جنيف 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسأكد المدير التنفيذي لبرنامج طوارىء منظمة الصحة العالمية الدكتور مايكل ريان، أن الكثافة السكانية وأنماط السلوك الاجتماعي والاقتصادي تؤثر على مدى تفشي فيروس كورونا المستجد، مبينا أن الدول التي يستخدم فيها السكان النقل العام بشكل كبير تزداد فيها الإصابات عن الدول التي يستخدم فيها السكان السيارات الخاصة.وأوضح ريان بعدم وجود أي دلائل على أن ارتفاع درجة حرارة الطقس يؤثر على الفيروس خارج جسم الإنسان، إلا أن تبريد جسم المريض بكوفيد ١٩ يؤثر على سلوك الفيروس داخل الجسم.// انتهى //23:40ت م0183