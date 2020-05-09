رفحاء 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسأطلقت لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم "مسابقة سؤال اليوم"صمن مبادرة "عينين برأس"، وتستمر 14 يوما.وأوضحت "تنمية رفحاء" أن المسابقة عبارة عن بث سؤال كل يوم عبر حساب اللجنة في "تويتر" tnmeyhorg@،عند الساعة العاشرة مساءً وحتى الواحدة صباحاً، على أن تتم الإجابة عليه من خلال رابط خصص لذلك في معرف اللجنة "بتويتر" لأهالي المحافظة، حيث رصدت ثلاث جوائز مالية يومية.وبينت الجمعية أنه سيتم توصيل الجوائز للفائزين في منازلهم، لافتةً النظر إلى أن الهدف الرئيس من المسابقة هو استثمار أوقات الأهالي بما هو مفيد خلال شهر رمضان المبارك .// انتهى //00:04ت م0185