مكة المكرمة 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسأغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية محافظة بحرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 3 منشآت غذائية وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية وشروط العمل المستثناة.وأوضح رئيس بلدية محافظة بحرة المهندس رائد بن ناصر الشريف أن الفِرَق الرقابية الميدانية أغلقت منشأتين غذائيتين ضمن نطاق البلدية وذلك لمخالفة الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى إغلاق منشأة لتدني مستوى النظافة، كما جرت مصادرة وإتلاف 35 كجم لسوء التخزين ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.وأكدت الأمانة على مراقبي صحة البيئة بتكثيف الجولات الرقابية وتشديدها على المنشآت الغذائية والمطاعم، للتأكد من التزامها بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد وذلك حرصاً على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم، مشدداً في الوقت ذاته على أن الفرق لا تتهاون فيآداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة.// انتهى //00:29ت م0193