عام / الأرصاد : أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتساقط البرد على المدينة المنورة
السبت 1441/9/16 هـ الموافق 2020/05/09 م واس
المدينة المنورة 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - لهذا اليوم تضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصحبها تساقط للبرد مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وشبه انعدام في الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات ( الحناكية - المهد -وادي الفرع- العيص - خيبر- العلا )، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة، متمنيةً السلامة للجميع.
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