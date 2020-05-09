الرياض 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسرحب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بإعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة دولة السيد مصطفى الكاظمي .وعّبر الحجرف عن خالص تهانيه للثقة التي حصل عليها من مجلس النواب، متمنيا للحكومة العراقية الجديدة كل التوفيق بما يحقق تطلعات الشعب العراقي الشقيق في سيادته وأمنه واستقراره.كما تطلع معاليه لتعزيز التعاون مع جمهورية العراق في ضوء مذكرة التفاهم وخطة العمل المشترك للحوار الإستراتيجي الموقعة بين مجلس التعاون وجمهورية العراق، وتطوير العلاقات بينهما في المجالات جميعها.// انتهى //00:55ت م0202