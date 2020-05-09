الرباط 15 رمضان 1441 هـ الموافق 8 مايو 2020 م واسحذر وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب من التراخي في الالتزام بتدابير الحجر الصحي المفروض في بلاده منذ 20 مارس الماضي، لتجنب الانتكاسة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.وأوضح في تصريح صحفي أن التدابير الاستباقية والاحترازية التي اتخذتها المغرب في جنوبها بسبب العدد الكبير من الإصابات والوفيات الناتجة عن انتشار الجائحة.وأشار المسؤول المغربي إلى أن الخطورة تكمن حاليا في ظهور بؤر خطيرة في وحدات صناعية وفي عدد من الأوساط العائلية مما يرفع عدد الإصابات، ويجعل من مواجهة الوضعية مسألة صعبة.واستبعد آيت الطالب رفع تدابير الحجر الصحي في الوقت الراهن، مؤكدا أن أي رفع لهذه الحالة لن يكون إلا تدريجيا وسيخضع لتوفر شروط استقرار الحالة الوبائية وتتبع مسار الفيروس ونقص نسبة الإصابات والتحكم في الوضعية بشكل كامل.ودعا وزير الصحة المغربية المواطنين إلى التحلي بالمزيد من الصبر والاستمرار في الالتزام بتدابير الحجر الصحي لتجنب الأسوأ.// انتهى //01:50ت م0211