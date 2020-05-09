سكاكا 15 رمضان 1441هـ الموافق 8 مايو 2020م واسشاركت مديرية السجون بمنطقة الجوف في مبادرة "نحن معكم"، والمتضمنة توزيع وجبات إفطار صائم لمنسوبي القطاعات الأمنية والكوادر الصحية القائمين على مكافحة جائحة كورونا.وأوضح مدير سجون منطقة الجوف العميد عبدالله بن محمد العتيبي أن تنفيذ هذه المبادرة في المنطقة يأتي على مرحلتين ، الأولى للعاملين بالقطاع العسكري والأخرى للقطاع الصحي وتهدف المبادرة إلى شكر رجال الأمن والأطباء والممرضين، والوقوف بجانبهم ودعمهم معنوياً في ظل الظروف الراهنة.وبيّن العميد العتيبي أن ضباطاً وأفراداً من سجون المنطقة وزعوا بالمركبات الرسمية المحملة بوجبات الإفطار للقطاعات المشاركة من رجال الأمن في القطاعات العسكرية في الميدان وكذلك الكوادر الصحية ، وجرى توزيع الوجبات عليهم، متمنين لهم دوام العطاء لهذا البلد الأمين.وثمن مدير سجون منطقة الجوف جهود جميع القطاعات الأمنية والصحية في منطقة الجوف القائمة على مكافحة فيروس كورونا، داعياً المولى عز وجل بأن يحفظهم ويجزل لهم المثوبة والأجر ، وأن يرفع عنا هذا البلاء وأن يكشف عنا هذه الغمة، ويحمى بلادنا وأمننا من كل مكروه في ظل قيادتنا الحكيمة.// انتهى //01:54ت م0214