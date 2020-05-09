مكة المكرمة 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسوجه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وكالة المشاريع والشؤون الهندسية، إنفاذاً للتوجيهات الكريمة بتكوين لجان ميدانية لاستكمال المشروعات بالحرمين الشريفين.وأكد معاليه حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله- على استكمال المشروعات كافة المتعلقة بالحرمين الشريفين، وتوفير كل سبل الراحة لقاصديهما، مفيداً أن ذلك لا يخفى على أحد والمشروعات العملاقة خير شاهد.وتوجه السديس بخالص الدعاء لله -عز وجل- بأن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وأن يمتعهما بالصحة والعافية، ويجزاهما خير الجزاء نظير ما يقدمانه للحرمين الشريفين وقاصديهما.// انتهى //02:06ت م0217