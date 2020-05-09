مكة المكرمة 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسقام مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير ومدير إدارة مستشفيات القوات المسلحه اللواء الدكتور ياسر بابعير اليوم بجولة تفقدية لموقع المستشفى الميداني المتنقل (بحي كدي بمكة المكرمة) المعد لتنويم حالات الإصابة بكورونا، لمناقشة الأمور المتعلقة بجاهزية المستشفى، ومقابلة العاملين فيه وتشجيعهم وملاحظة اللمسات الأخيرة للتجهيزات.وذكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزه مطير أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تضع دائما الخطط الاستباقية والتجهيزات الاحترازية لمواجهة الطواريء والأزمات المحتملة، وتعد هذه المستشفيات جزء من تلك الخطط التي تتشارك بها المسؤولية، جميع الجهات الحكومية في الدولة والتعاون بين وزارة الصحة، ووزارة الدفاع ممثلة بمستشفى القوات المسلحة بالطائف.وأوضح مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة اللواء الدكتور ياسر بابعير أن هذا التعاون جاء انطلاقاً من الواجب الوطني والإنساني، المحتم على جميع الوزارات والقطاعات الحكومية، فقد تم تجهيز المستشفى الميداني وفق الاقتراحات والتجهيزات المعدة في الخطط الاحترازية لمواجهة الأزمات بين وزارة الصحة ووزارة الدفاع ممثلة في الخدمات الطبية. حيث تم تجهيز المستشفى بسعة 100 سرير ، ويحوي على مختبر ، صيدلية ، أشعة رقمية مرتبطة تقنياً بجميع المستشفيات، بالإضافة إلى غرف عمليات مجهزة ، وتموين طبي (سهل الفك والتركيب يمكن تشييده بأي موقع خلال 60 ساعة عمل، على مساحه 2000 متر، وبه مقاوم للحرارة والأمطار ونظام تبريد عالٍ يتم تشغيله وتجهيزه من خلال فريق سعودي متخصص بالخدمات الطبية، ومدرب على مستوى عالٍ.// انتهى //02:18ت م0219