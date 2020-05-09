عرعر 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسدعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية الطلاب والطالبات وأسرهم إلى المشاركة في المسابقات الافتراضية، بالتعاون مع شركة تطوير التي أطلقتها وزارة التعليم لتعزيز القيم الوطنية.وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة خالد المضياني أن المسابقات الافتراضية التي تشرف عليها إدارة النشاط الطلابي للبنين والبنات شجعت الطلبة وأسرهم بجميع الوسائل التقنية المتاحة على التسجيل في المسابقات وهي "طاعة وولاء ، والمملكة تاريخ وأحداث ، والمملكة مدن وأماكن ، ورؤية المملكة 2030".وأكد المضياني أن إطلاق هذه المسابقات يأتي حرصاً من وزارة التعليم على تنفيذ برامج نوعية لشغل أوقات الطلاب والطالبات وتمكينهم من مهارات القرن الحادي والعشرين من خلال الممارسات التطبيقية لرفع نواتج التعلم، مشيرا إلى أن التسجيل والمشاركة في المسابقة من خلال الدخول على الرابط الوزاري (nshat.sa), متمنياً للطلاب والطالبات المشاركين التوفيق.// انتهى //02:41ت م0221