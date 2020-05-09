عرعر 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسشارك فريق بصمة أطباء التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية بعرعر في نقطة فرز بصري بأحد المجمعات التجارية.وأوضحت قائدة الفريق سارا الريا، أن مشاركة الفريق في نقاط الفرز البصري، تأتي في إطار إسهامات الفريق ضمن جهود قطاعات الدولة المعنية بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الرامية إلى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وبما يضمن سلامة وصحة المواطن والمقيم،وبينت أن الفريق يقدم المعقمات للمتسوقين، بجانب توعية المجتمع وإرشاده للأساليب الصحيحة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.ولفتت قائدة فريق بصمة أطباء التطوعي، أن أعضاء الفريق المكلف بهذه المهمة متخصصون في المجال الطبي، إذ يضم طبيباً وصيدلانياً وممرضين، ويتمتعون بخبرات كبيرة على مستوى العمل الميداني الطبي، اكتسبوها من خلال مشاركات تطوعية في عديد الفعاليات المقامة بالمنطقة.// انتهى //02:50ت م0223