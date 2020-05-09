سكاكا 15 رمضان 1441هـ الموافق 8 مايو 2020م واسبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف واصل القطاع الصحي الخاص زياراته اليومية الخاصة لمساكن الوافدين القاطنين بمدينة سكاكا في مباني المدارس والمقر المؤقت للعمالة الواقع على طريق الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز البالغ عددهم 200 وافد ، لإجراء الفرز البصري بإشراف المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة.وشارك في إجراءات عمليات الفرز 13 مجمعاً طبياً من القطاع الصحي الخاص، حيث يقدمون بالإضافة لعملية الفرز الإرشادات والتعليمات الوقائية الصحية ، وكيفية ومتى يتم استخدام الكمامات والمعقمات للوقاية والحد من انتشار فايروس كورونا .وتشدد صحة الجوف على أهمية تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والوقائية ، خاصة في مواقع التجمعات ومقار الوافدين.// انتهى //03:18ت م0227