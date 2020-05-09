تونس 15 رمضان 1441 هـ الموافق 8 مايو 2020 م واسسجلت تونس اليوم أربع حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين 1030 حالةً، و 45 حالة وفاة منذ ظهور هذا الوباء في تونس يوم 02 مارس الماضي.وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية، أنه تم في تونس إجراء 27420 تحليل، وتم تسجيل 638 حالة شفاء، و 347 حالة إصابة مازالت حاملة للفيروس.وتصدرت العاصمة تونس عدد الإصابات بعد تسجيل 232 حالة، تلتها محافظة قبلي جنوب تونس بـ 106 حالات، ثم محافظة إريانة بـ99 حالة، ثم محافظة بن عروس بـ 97 حالة.// انتهى //03:56ت م0232