واشنطن 15 رمضان 1441 هـ الموافق 8 مايو 2020 م واسبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاتفياً اليوم مع رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين جهود مكافحة جائحة كورونا.وقال نائب المتحدث الصحفي بالبيت الأبيض جود دير في بيان إن ترامب وجه الشكر لياسين على توجيه إمدادات طبية للولايات المتحدة، وعلى استمرار فتح سلاسل التوزيع بالبلاد.وأضاف أن ترامب وياسين أعربا عن التزامهما بمواصلة العمل المشترك لتعزيز تعافي اقتصاد البلدين والشراكة الشاملة بينهما.// انتهى //04:27ت م0234