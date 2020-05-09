كيب تاون 15 رمضان 1441 هـ الموافق 8 مايو 2020 م واسوجهت خمس هيئات دولية للنقل الجوي والسياحة نداءً إلى المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية والمانحين الدوليين، لدعم قطاع السفر والسياحة في القارة الإفريقية بشكل عاجل.وأشار كل من الاتحاد الدولي للنقل الجوي ( ياتا ) ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة والمجلس العالمي للسفر والسياحة ورابطة الخطوط الجوية الإفريقية، ورابطة شركات الطيران في الجنوب الإفريقي إلى أن قطاع الطيران يوظف 6ر24 مليون شخص في القارة الإفريقية.وأكدت الهيئات الخمس أنه دون تمويل عاجل يمكن أن يؤدي فيروس كورونا إلى انهيار القطاع وضياع ملايين الوظائف في إفريقيا، وهو القطاع الذي يسهم بنحو 169 مليار دولار في الاقتصاد الإفريقي، ويمثل 1ر7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.ودعت الهيئات إلى توجيه عشرة مليارات دولار لهذا القطاع إفريقيا في هذه الأوقات العصيبة، وتوفير التدفق النقدي من أجل ضخ السيولة.// انتهى //05:11ت م0235