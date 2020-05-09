الرياض 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسينظم اتحاد الشلل الدماغي باللجنة البارالمبية السعودية 4 دورات "عن بعد " خلال شهر رمضان المبارك في لعبة البوتشيا.وتقام يوم غدٍ الأحد الدورة الأولى عن التحكيم والتدريب في اللعبة، وتبدأ عند الثانية ظهراً، وتستمر لمدة ساعة على تطبيق زووم ، بمشاركة 3 مدربين هم عبدالعزيز الجهني ومحسن آل سماعيل وتركي العتيبي ، فيما ستقام الدورة الثانية يوم الاثنين المقبل في نفس التوقيت عن أهمية الرياضة النسائية يتحدث فيها الدكتور خالد الجميعة.وسيتحدث محمد البيشي وخالد بن سحة في الدورة الثالثة عن الصعوبات التي تواجه أندية الأشخاص ذوي الإعاقة في تطوير لعبة البوتشيا وذلك يوم الثلاثاء من الساعة ٢ ظهراً ولمدة ساعة ، وفي نفس اليوم وعند العاشرة مساء يختتم محمد باقر الدورات عندما يتحدث عن التصنيف الخاص بلعبة البوتشيا.// انتهى //06:24ت م0003