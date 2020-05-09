لخرطوم 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على تمديد السودان، امس حظر التجوال الشامل في العاصمة الخرطوم لمدة عشرة أيام إضافية اعتباراً من اليوم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.ونشرت اعلان السودان امس تسجيل 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 7 وفيات، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1111 حالة، متضمنة 59 وفاة.وابرزت شن طائرات سلاح الجو الليبي عشرات الغارات الجوية على مواقع «الوفاق» في طرابلس ومنطقة بوقرين شرق مدينة مصراتة، ما أدى لتدمير عدد من مخازن الأسلحة والذخائر التابعة ميليشيات.واهتمت باعلان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ارتكاب ميليشيا الحوثي الإرهابية 104 خروقات للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الخروقات الحوثية لنحو 2676 خرقاً.وعرجت على اطلاق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، امس نداء عاجلاً للحصول على 93,4 مليون دولار من أجل التعامل مع جائحة كوفيد 19 بين اللاجئين الذين يعانون تأثيرات اجتماعية واقتصادية جراء الوباء.واشارت الى موافقة الولايات المتحدة الامريكية على صفقة معدات عسكرية لتطوير أسطول مروحيات الأباتشي العسكرية المملوكة للجيش المصري بقيمة مليارين و300 مليون دولار.//انتهى//09:44ت م0013