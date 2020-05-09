القاهرة 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، لبحث تشكيل مجموعات عمل فرعية لوضع برامج تنفيذية محددة يتم العمل على تطبيقها خلال الفترة القادمة لدفع الاقتصاد بعد أزمة كورونا.وأبرت إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 495 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا ووفاة 21 حالة جديدة وخروج 58 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي بعد تعافيهم.ونشرت صحف السبت تحذير منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا قد يقتل نحو 190 ألف شخص في إفريقيا خلال عامهالأول إذا لم يتم احتوائه، وتوقعها إصابة ما بين 29 مليون و44 مليون شخص في القارة.وسلطت الضوء على ترحيب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي وحصولها على ثقة مجلس النواب.وتناقلت تأكيد مسئولون فلسطينيون أن إسرائيل تجبر البنوك في الضفة الغربية المحتلة على إغلاق حسابات عائلات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بدءا من غد.ورصدت صحف القاهرة تطورات الأوضاع في الأراضي الليبية، مشيرة إلى المعارك التي اندلعت بين قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق المتمركزة فى العاصمة طرابلس.//انتهى//09:44ت م0015