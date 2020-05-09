سكاكا 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واستستعد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارتي الإشراف التربوي للبنين والبنات لتنفيذ ملتقى التعليم عن بُعد وتحسين نواتج التعلم الذي ينطلق يوم غد الأحد الساعة 9.30 مساءً عبر القاعة الافتراضية للملتقى، بمشاركة نخبة من الأكاديميين المتخصصين.وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أهمية أوراق العمل المطروحة في الملتقى، والتي تهتم بالتركيز على تحسين نواتج التعلم وجودة الأداء التعليمي والسعي لتطوير أدوات المعلم بما يضمن تحسين مخرجات التعليم.من جانبه أوضح مدير إدارة الإشراف التربوي "بنين" خالد بن سعد الراشد أن الهدف من الملتقى تطوير منهجية الإشراف التربوي لتجويد علاقته بالتعليم عن بُعد ومسايرة التطورات المعرفية والتقنية المستمرة حول التعليم عن بُعد وتوجيهه نحو تحسين نواتج التعلم، وإكساب المشرفين التربويين والمشرفات التربويات المعارف والمهارات في التعلم عن بُعد وصولاً للجودة.وبينت مديرة إدارة الإشراف التربوي "بنات" ماجدة بنت عبيد البديوي أن موضوعات الملتقى تم اختيارها فيما يتناسب مع الوضع الراهن بتفعيل التعلم عن بُعد بما يضمن تحسين نواتج التعلم، وتوظيف التقنية في التعليم عن بُعد، وكيفية تصميم المقررات الإلكترونية.وأشار مساعد مدير إدارة الإشراف التربوي "بنين" سامي بن نصير السمارة إلى أن التسجيل في الملتقى متاح عبر موقع الملتقى http://suforum.aljouf-it.com// انتهى //10:00ت م0018