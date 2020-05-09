المدينة المنورة 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واستُنظم الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، بالتعاون مع المعهد العقاري السعودي، غد الأحد ، برنامجاً عن بُعد بعنوان "التدريب العقاري الموجه".ويتضمن البرنامج التدريبي الذي يستمر 4 أيام، وتُقدمه نوف بنت إبراهيم بن سعيدان، موضوعات تتناول "اتحاد الملاك، وإدارة المرافق، والوساطة العقارية، والتسويق العقاري".وأفادت غُرفة المدينة المنورة عن بدء إتاحة التسجيل للمهتمين عبر الموقع الإلكتروني، مشيرةً إلى أن المشاركين في البرنامج سيحصلون على شهادات حضور للبرنامج.// انتهى //10:02ت م0019