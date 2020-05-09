الرياض 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واستنظم جمعية أصدقاء ذوي الإعاقة تنظم وبالتعاون مع اللجنة البارالمبية السعودية محاضرة "عن بعد” بعنوان "النظام الدولي لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة.وستقام المحاضرة عند العاشرة من مساء يوم غد الأحد وستقام عن طريق تطبيق زووم ويقدمها المستشار في مجال الرعاية والتأهيل فهد القباع سيتحدث على مدار ساعة ونصف عن العديد من المحاور أبرزها(رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة.. النشأة والتاريخ) ، و(الرياضات البارالمبية) ، و (أهمية الرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة)، و ( المنظمات والمنافسات الرياضية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة)، و(دمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الرياضة) ، و( الأنشطة البدنية المعدلة )، و ( النساء ذوات الإعاقة والرياضة )، و ( مكافحة المنشطات في رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة ).ويتاح التسجيل المجاني للمشاركة في المحاضرة على الرابط https://forms.gle/Eyz4v2LnS1UZT8ej9.// انتهى //10:14ت م0020