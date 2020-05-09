إسلام آباد 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية بدء تخفيف إجراءات الإغلاق العام بسبب فيروس كورونا في باكستان اعتباراً من اليوم وذلك لضمان استمرارية عجلة الاقتصاد.وأخبرت عن تجاوز الإصابات في باكستان بفيروس كورونا عن 26 ألف حالة ووفاة أكثر من 600 حالة مع توقع المسئولين الباكستانيين بوصول الوباء إلى الذروة بنهاية مايو الجاري ويونيو المقبل.وتابعت مساعي باكستان لحشد التأييد العالمي لمبادرتها الخاصة بإعادة جدولة ديون الدول النامية ومساعدتها اقتصادياً لكي تتمكن من التعامل مع الأزمة الاقتصادية المصاحبة لجائحة كورونا.واهتمت بلقاء رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه بالمبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام الأفغانية زلمي خليل لبحث تطورات السلام في أفغانستان.وعرجت على استدعاء الخارجية الباكستانية دبلوماسياً كبيراً من السفارة الهندية لدى إسلام آباد للاحتجاج على انتهاكات وقف إطلاق النار من جانب القوات الهندية على الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وفي الشأن الأمني أخبرت عن مقتل ضابط وخمسة جنود باكستانيين إثر اصطدام سيارتهم بعبوة ناسفة أمس في إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي.وأشارت إلى ترحيب باكستان بتشكيل الحكومة الجديدة في العراق، وتهنئة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لنظيره العراقي مصطفى الكاظمي.أفغانياً أخبرت عن إصابة وزير الصحة الأفغاني فيروز الدين فيروز بفيروس كورونا.// انتهى //10:45ت م0021