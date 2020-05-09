عمان 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسالتقرير الثقافي لوكالة الأنباء الأردنية ضمن الملف الثقافي لاتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا".أسهمت التقارير الصحفية الثقافية التي تناولتها وكالة الأنباء الاردنية "بترا" مبكرا، منذ انتشار جائحة كورونا عالمياً، بتحفيز مفاعيل ثقافية وفنية وتعظيم حضورها قوة ناعمة تسهم بتعزيز تكافل المجتمع وتعاضده، وإحداث خطاب يبث روح إيجابية للتعاطي مع تداعيات الجائحة النفسية والاجتماعية المصاحبة لأجواء حظر التجوال والتباعد الاجتماعي والعزلة.ولأهمية الإعلام في مختلف محطات الحياة ودوره بتعزيز الوعي والارتقاء بالروح المعنوية وتحصينها ومواجهة الإشاعات التي من شأنها التشويه والتضليل والتخريب، اتخذت " بترا " موقعها جنديا في الصفوف الأمامية للدفاع عن حياة أبناء المجتمع والمقيمين على أرض الاردن في مواجهة خطر الجائحة، بالسعي لتوفير خطاب مواز يتكئ على مفردات القوة الناعمة دون توجيه مباشر، الأمر الذي عمل على تعزيز قبول فكرة المكوث في البيت لتلقي مختلف صنوف الإبداع بما حملته من رسائل توعوية هادفة، والتفاعل معها.ومن خلال توظيف إمكانات هذه المفاعيل الثقافية والفنية، تم إيجاد فضاءات ومناخات عبر شبكة "الإنترنت" ووسائل التواصل الاجتماعي، لخطاب ثقافي من التنويعات الإبداعية استجابت له وعبرت عنه جهود الكثير من المؤسسات الثقافية والعديد من الكتاب والفنانين الأردنيين وأبناء المجتمع.وعبر هذه الإسهامات الصحفية التي بادرت بها " بترا " مبكرا ضمن استراتيجيتها بإيلاء الثقافة والفنون أهمية كبرى، ووعيها بالدور الذي يمكن أن يقدمه هذا المجال وانعكاسه الإيجابي على المجتمع المحلي، زادت مشاركات أفراد ومؤسسات تعنى بالشأن الثقافي والفني في القطاعات العامة والأهلية والخاصة وعلى مستوى أبناء المجتمع.// يتبع //11:01ت م0025

وهذه المشاركات والأدوار التي رصدتها وحملتها " بترا " تنوعت بين التناول الإبداعي الفردي أو المؤسسي ووضع البرامج الثقافية والفنية والمسابقات، أسهمت في جذب المجتمع بمختلف شرائحه نحوها والتفاعل معها، والتخفيف عنه من تداعيات الحظر والجلوس في البيت والعزلة التي فرضت على الفرد أن ينصت ويصغي لما في داخله وما حوله محاولا الفهم والاستيعاب.وعملت على تحويل كل ذلك لفتح آفاق من تحولات الإبداع الجمعي لتوظف في مسارات تخدم أهدافا عديدةً تبدأ من إشغال الأفراد بما هو مسل ومفيد وإيجابي ولا تنتهي عند اكتشاف مواهب وإبداعات جديدة، بل وتتعداها إلى إيجاد حوار حضاري يرصد الحالة ويعاين التداعيات ويعزز التلاحم والتكاتف لمواجهة هذه الجائحة.وعبر تواصلها المباشر مع المبدعين الذين يمثلون طرف المعادلة الأكثر تأثيرا في الوجدان الجمعي والفكري في مختلف محافظات المملكة لا سيما تلك التي تم عزلها منها أو في الأطراف البعيدة، سخرت " بترا " تقاريرها الثقافية كمنصات لهم في ما يريدون أن يعبروا عنه من تداعيات إبداعية وأفكار آراء ومقترحات ورسائل ذات أهمية بالغة لما يمكن أن تحدثه مختلف أنواع الإبداع من أثر إيجابي على الصحة النفسية للفرد وتدعيم الروابط الاجتماعية داخل الأسرة.كما عملت " بترا " على نقل مساهمات المؤسسات الثقافية الفاعلة وتسليط الضوء عليها عبر نشرتها الثقافية التي قدموا فيها ابتكارات لطرق ووسائل جديدة تمكنهم من المواءمة بين سلامة أفراد المجتمع واستمرارية فعالياتهم الثقافية والفنية، واجتراحهم لأفكار عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الفضاء الإلكتروني لمواجهة واقعا وتحديا جديدا لم يألفوه من قبل ومنها؛ وزارة الثقافة ومسابقتها "موهبتي من بيتي"، والهيئة الملكية الاردنية للأفلام ومسابقتها للفيلم القصير "متر وابعد " إضافة إلى عروضها السينمائية.// يتبع //11:01ت م0026

كما أولت أهمية لفعاليات القطاع الخاص التي تنوعت بين الندوات الحوارية والمكتبة الإلكترونية والعروض السينمائية، ومبادرة نقابة الفنانين "خليك بدارك"، علاوة على الأمسيات الموسيقية التي تبنتها فرقة اوركسترا بنك الاتحاد، وعدد من الفنانين كمبادرات فردية، وفعاليات مركز زها الثقافي، ونشاطات مراكز ثقافية أجنبية عاملة في عمان، بمؤازرة من مبادرات فردية وهيئات ثقافية أخرى في مختلف محافظات المملكة.والدور الفاعل والرئيس الذي أعاد إحياء الحالة الإبداعية التي توقفت في حقول الثقافة والفنون بسبب الجائحة، قامت به وزارة الثقافة بداية بإطلاقها "دليل التكيف الاجتماعي والتضامن الإنساني في زمن وباء كورونا"، الذي أعقبته بمسابقة موجهة للأسرة لتشجيع المواهب، وقد تكون الأولى في المنطقة العربية وحملت عنوان "موهبتي من بيتي" لتعبر بإيجاز عن رسالتها بجملة "بالبيت جالسين وبمواهبنا مشغولين" في ظل انتشار فيروس الكورونا المستجد، وما تتطلبه إجراءات الوقاية من لزوم أفراد العائلة بيوتهم وتقليل حركتهم، وتقديمها لمئة جائزة نقدية أسبوعية، للمواهب المتفاعلة في مختلف الحقول الإبداعية.ومن أبرز ما كشفته تداعيات هذه الجائحة من أفكار خلاقة حجز فيها الدور الإعلامي لـ " بترا "، مقعدا في الصفوف الأمامية، هو ذاك التفاعل المجتمعي الكبير مع هذه السياقات الثقافية والفنية عبر الفضاء الإلكتروني وبالتالي هذا الأمر برمته أسهم من خلال اجتراح أدوات وطرائق جديدة للإبداع إلى ما يمكن الإطلاق عليه "الثقافة والفنون الرقمية".// انتهى //11:01ت م0027