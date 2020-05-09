بيروت 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بحالة التوتر والتخبط التي تسود الساحة السياسية على وقع المواقف المتناقضة من الخطة الإصلاحية التي أقرتها الحكومة تزامنا مع بدء العد العكسي لانطلاق المفاوضات بين لبنان صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل للبحث في سبل مساعدة لبنان.وتحدثت عن إبداء الموفد الأمريكي الخاص المكلف الملف السوري جيمس جيفري أمس تفاؤلا حذراً في شأن إمكانية التعاون مجددا مع روسيا لوضع حد للحرب في سورية ،مشيراً إلى أن موسكو قد تكون ضاقت ذرعا ببشار الأسد.وأشارت صحف السبت إلى إعلان الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن استعداد التكتل الموحد لدعم الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.وأخبرت عن إقرار منظمة الصحة العالمية أمس بأنها لا تملك معلومات دقيقة عن منشأ فيروس كورونا المستجد مستبعدة إمكانية أن يكون هذا المنشأ خارج حدود الصين.وتطرقت الى تحميل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الصين المسؤولية عن الوقوف وراء تفشي فيروس كورونا المستجد مرجحا ان بكين تسبتت في الجائحة من دون تعمد.وأوردت صحف لبنان إعلان الأمم المتحدة أمس أن دولا عدة لا تملك حتى الآن معدات كافية لرصد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بشكل سريع.// انتهى //12:13ت م0028