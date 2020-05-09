رماح 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسقدمت محافظة رماح، ضمن مبادرة " خيرات الرياض" سبعة آلاف وجبة افطار للوافدين المتضررين من جائحة كورونا بالمحافظة.وثمن محافظ رماح عبدالله بن محمد الشرافاء، إسهام الأهالي ورجال وسيدات الأعمال، وفرع الغرفة التجارية، ومجلس المسوؤلية الاجتماعية، وجمعية البر بالمحافظة في دعم المبادرة، معداً ذلك صورة من التكافل الاجتماعي والاهتمام بإعانة الآخرين.وأكد أن تبني إمارة منطقة الرياض لمبادرة "خيرات الرياض" ، يؤكد اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، بالأسر المحتاجة والوافدين ، مثمناً حرصهما على تعزيز الخدمة المجتمعية.يذكر ان مبادرة "خيرات الرياض" تتضمن تقديم السلال الغذائية والوجبات للأسر المتضررة والمتعففة، و الوافدين ،للإسهام في تخفيف الأضرار الناتجة عن منع التجول وتعليق الأعمال بسبب جائحة كورونا والعمل على سرعة تقديم الدعم وإيصال المواد الغذائية والأساسية، لمن يحتاج والتسجيل متاح للمساهمة عبر الموقع الإلكتروني https://bit.ly/34NBMjF .12:36ت م0033