موسكو 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسأعلنت السلطات الروسية اليوم ارتفاع عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 1827 حالة بعد تسجيل 104 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال مركز الطوارئ الروسي في بيان إن السلطات الصحية سجلت 10817 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 198676 حالة.وأضاف المركز أن 5308 مصابين تماثلوا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية ليصبح إجمالي المتعافين من الفيروس 31916 حالة.// انتهى //12:39ت م0034