عمّان 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسبحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني الدكتور وسام الربضي، اليوم خلال اتصال هاتفي مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي، سبل التعاون مع المملكة المتحدة خاصة في ظل الظروف الحالية، والتداعيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.واستعرض الجانبان، علاقات التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين، وآليات تعزيزها والبناء عليها في كافة المجالات.// انتهى //12:58ت م0037