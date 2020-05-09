تونس 16 رمضان 1441 هـ الموافق 9 مايو 2020 م واستناقلت الصحف التونسية الصادرة اليوم تحذير وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف المكي، من الإغترار بالأرقام الإيجابية، المسجلة في تونس فيما يتعلق بإصابات فيروس كورونا المستجد حيث اعتبرها ليست نهائية رغم ايجابيتها ، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات في بلاده بهذا الشأن من اجل تجنب موجة ثانية من انتشار الفيروس .وأشارت الصحف إلى تمكن قوات الأمن التونسية من تفكيك خلية إرهابية في مدينة صفاقس جنوب شرق تونس، سعت إلى التحريض على محاربة النظام القائم والعمل على إسقاطه، وتجييش عناصر إرهابية لاستغلال الظرف الراهن المتعلق بانشغال مؤسسات الدولة في مجابهة فيروس كورونا للخروج إلى الشارع وإحداث الفوضى والهلع.واهتمت صحف السبت باحتدام المواجهات العسكرية في ليبيا بين قوات حفتر والسراج خاصة في العاصمة طرابلس التي تشهد حصاراً طويلاً ، في وقت يستعد فيه كلا الطرفين إلى معركة كبرى حاسمة.وألقت الضوء على إعلان منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا المستجد قد يودي بحياة ما يتراوح بين 83 ألفا إلى 190 ألف شخص ويصيب ما بين 29 مليونا و44 مليون شخص في أفريقيا في عامه الأول، إذا لم يتم احتواؤه ، مشيرة الى ان هذه التوقعات جاءت ضمن دراسة جديدة أجرتها المنظمة عن أفريقيا.دوليا أخبرت صحف تونس أن جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية رصدت استقرارا في معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في العالم خلال اليوم الماضي، مع اقتراب الحصيلة التراكمية للمصابين من 4 ملايين شخص، مشيرة إلى أن معدل الإصابات اليومية بلغ 93,8 ألف حالة جديدة مقارنة مع 92 ألف خلال اليوم السابق.// انتهى //13:06ت م0039