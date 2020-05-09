بيروت 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسقتل اللاجئ الفلسطيني عباس قاسم ، وجرح أربعة آخرين من أهالي مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صور اللبنانية اليوم ، خلال الاشتباكات التي اندلعت داخل أحياء المخيم بين مسلحين فلسطينيين.وأثارت الاشتباكات التي استمرت بشكل متقطع ، حالة من الخوف والهلع في صفوف اللاجئين ، وسارعت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى عقد اجتماعات طارئة داخل المخيم وأجرت إتصالات مكثفة مع قيادات المخيم والمسلحين ، من أجل وقف الاشتباكات ووضع حد للتوتر الأمني .وأكدت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في بيان اليوم ، أنها تعمل بشكل جدي لوضع حد للفلتان الأمني داخل مخيم الرشيدية ورفع الغطاء عن أي مخل بأمن واستقرار اللاجئين الفلسطينيين.// انتهى //13:10ت م0042