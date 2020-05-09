الطائف 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسأعلنت شركة المياه الوطنية، الانتهاء من تنفيذ عدد من المشاريع في محافظة الطائف بأكثر من 156 مليون ريال.ويأتي تنفيذ هذه المشاريع لرفع مستوى الخدمات المائية في المحافظة، وتحقيق تطلعات الحكومة الرشيدة برفع مستوى الخدمات المائية المقدمة للمستفيدين من خدمات المياه.وشملت المشاريع، تنفيذ شبكات للمياه بالطائف بتكلفة بلغت أكثر من 97 مليون ريال، إضافة إلى تنفيذ مشروع الخط الناقل، وشبكات مياه لمناطق شرق طريق المطار بالمحافظة بتكلفة بلغت أكثر من 58 مليون ريال، وذلك في إطار مضيها قدمًا لتطبيق خططها الاستراتيجية لتطوير البنى التحتية، ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاعين المائي والبيئي، وذلك وفقًا لأعلى معايير الجودة والأداء التشغيلي.وتسعى الشركة لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لعملائها الكرام، وتنفيذ المشاريع الخدمية التي تلبي احتياجاتهم وفق الخطط والبرامج المجدولة لذلك، مبينةً أنها انتهت مؤخرًا من تنفيذ مشروع شبكات مياه الشرب (رئيسة وفرعية) بمحافظة الطائف بإجمالي أطوال بلغت أكثر من 97 كم طولي، لربط 3,460 عقار بالشبكة لخدمة نحو 70 ألف نسمة في أحياء مسرة (1و2)، وجزء من حي الخالدية، وجزء من حي الحلقة الشرقية بالطائف، داعيةً العملاء الكرام في الأحياء المستفيدة إلى تقديم طلبات التوصيلات عبر الفرع الإلكتروني لإيصال الخدمة إليهم.ومن ضمن المشاريع المنفذة، مشروع الخط الناقل للمياه بطول أكثر من (21) كم طولي، وشبكات للمياه شرق طريق المطار بمحافظة الطائف بتكلفة بلغت أكثر من 58 مليون ريال، وذلك لدعم الشبكات القائمة المنفذة بأحياء الحلقة وربطها بالخط الناقل الجديد، وزيادة ساعات ضخ المياه إليها، وتغذية الأحياء الجديدة بشرق طريق المطار.بدوره أوضح رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن صالح الغامدي ، أن محافظة الطائف وغيرها من مدن منطقة مكة المكرمة هي محل اهتمام الشركة التي تسعى من خلال أعمالها ومشاريعها لتعزيز الكفاءة التشغيلية ورفعها في القطاعين المائي والبيئي وفق أعلى معايير الجودة والأداء، كذلك العمل بشكل منظم خلال تنفيذ المشاريع الخدمية التي تلبي احتياجات الموطنين والسكان.// انتهى //13:12ت م0043