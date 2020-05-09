بيروت 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسواصل الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية المكثفة التي ينفذها فوق العديد من المدن والقرى اللبنانية.وأعلن الجيش اللبناني في بيان اليوم أن طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة الجنوبية، ونفّذت طيرانًا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء من فوق البلدة المذكورة.كما خرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب الجنوبية، ونفذت طيرانًا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة رميش الجنوبية باتجاه الأراضي المحتلة.// انتهى //13:31ت م0045