الجزائر 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، بطرح رئاسة الجمهورية مسودة الدستور الجديد للبلاد، للنقاش والتعديل والإثراء من طرف الطبقة السياسية وفواعل المجتمع المدني، تحسبا لعرضه على استفتاء شعبي، قبل نهاية الصيف القادم، مبينة بأن الدستور الجديد هو الخطوة الأولى نحو اقامة نظام حكم ديمقراطي يحقق تطلعات الحراك الشعبي السلمي.وتحدثت عن بدء الحكومة في تطبيق إجراء وقائي جديد ضد انتشار وباء فيروس كورونا في الجزائر، من خلال إجبار المواطنين على ارتداء الأقنعة في الشوارع وأماكن العمل ووسائل النقل، مشيرة إلى تسجيل 187 اصابة مؤكدة و5 وفيات إضافية، أمس.وواصلت الصحف رصد تطورات التصعيد العسكري في ليبيا، مبرزة اشتداد العمليات القتالية بين قوات المشير خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني في محيط العاصمة طرابلس.// انتهى //13:45ت م0047