جيزان 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسرفع معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته مديراً لجامعة جازان بالمرتبة الممتازة لمدة أربع سنوات.وقال:" إن الثقة الملكية الغالية وسام شرف أعتز به، ويحملني الكثير من المسؤولية لأداء هذه المهمة بما يلبي تطلعات قيادتنا الرشيدة"، مؤكداً أنه سيبذل قصارى الجهد مع جميع منسوبي ومنسوبات وطلبة الجامعة لمواصلة مسيرة البناء والتطوير للجامعة بما ينسجم ويتواءم ورؤية المملكة 2030.وعبر معاليه عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان، لدعمهما وتوجيههما الدائم، ولمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على دعمه ومتابعته للجامعة بما يحقق لها ولمنسوبيها التميز في مسيرتها التعليمية والبحثية وخدمتها للمجتمع، داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذه البلاد الأمن والرخاء.// انتهى //14:24ت م0053