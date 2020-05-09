الطائف 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واساستقبلت عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف خلال شهر أبريل الماضي 6879 بلاغاً، نقل منها للمستشفيات عدد 2430 حالة، فيما تم معالجة 2235 حالة بالموقع.وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالطائف شادي العتيبي أن الهيئة رفعت من جاهزيتها في هذه الفترة عبر تفعيل منصات التوعية عن بعد لموظفيها والمتطوعين التابعين لها والعمل على الرفع من مستوى الوعي لديهم بكيفية التعامل مع مصابي فيروس كورونا، وأيضاً لتوعية المجتمع للحد من زيادة انتشار الفيروس، كما عملت الهيئة على دعم المراكز الإسعافية بفرق مساندة وفرق تطوعية إضافية من موظفيها لدعم الفرق الأساسية بالمراكز الإسعافية.وبين المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف أن الهيئة عملت على تدريب العاملين بالمراكز الإسعافية وعلى برامج مكافحة العدوى .// انتهى //14:29ت م0055