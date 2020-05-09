القطيف 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسأغلقت أمانة المنطقة الشرقية مستودعاً للمستلزمات الطبية بمحافظة القطيف لمخالفته الاشتراطات الصحية والنظامية، كما طبقت عليه لائحة الغرامات البلدية، وذلك ضمن الجولات الرقابية التي تنفذها الأمانة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف رصد المستودعات المخالفة للاشتراطات البلدية .وأوضحت الأمانة أن المستودع الذي تم اغلاقه مخالف لاشتراطات التخزين، بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة، كما أنه لا يحمل تصريح "رخصة"، مؤكدة استمرار الجولات الرقابيّة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، داعية المواطنين والمقيمين الى التعاون معها في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز 940.// انتهى //14:38ت م0058