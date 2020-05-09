المكلا 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 1,200 سلة غذائية رمضانية، تزن 88 طنًا و880 كيلو غراماً، للأسر المحتاجة والأشد فقرًا في مديريات المكلا، وغيل باوزير، وبروم ميفع بمحافظة حضرموت بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.ويأتي ذلك ضمن خطة توزيع السلال الغذائية على الأسر المتضررة بسبب الإجراءات الاحترازية كمنع التنقل وتعطيل بعض القطاعات تحسبًا لانتشار فيروس كورونا.// انتهى //14:38ت م0059