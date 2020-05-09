الدمام 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، ٨١٤ جولة منها ٢٣ جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، وذلك ضمن جولاتها الرقابية التفتيشية الميدانية، وكذلك حملات التعقيم والتطهير، للتأكد من تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية، والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس " كورونا " المستجد (كوفيد-١٩) ، وفي شهر رمضان المبارك.وأفادت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن مجموعة من المخالفات تمثلت في الكشف على مخالفات التكدس، حيث قدرت بـ ٢٠ مخالفة للتكدس في الأسواق المركزية، ومخالفة واحدة في مساكن العمالة، و ٣٧ مخالفة في عدم التزام بعض المحلات بالتدابير الصحية الوقائية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد -١٩ )، كما تم إصدار مخالفتين لمزاولة أنشطة من المحلات الغير مستثناة و ٥٥ مخالفة من الأنشطة المستثناة خلال فترة منع التجول، كما اشتملت على إصدار شهادات صحية لعدد من المنشآت والتي قدرت بـ ٣٥ شهادة.أما فيما يخص النظافة والإصحاح البيئي فقد رفعت الأمانة ٧٧٧٥ طن من النفايات، بمشاركة ٩٩٥٨ فرداً و ١٩٨٤ آلية ومعدة من معدات النظافة والإصحاح البيئي، وذلك من مخلفات المحلات والأسواق التجارية، بالإضافة إلى الأحياء والشوارع العامة، كما تم تطهير وتعقيم ٦٢٨٦ من الآليات والمعدات والحاويات، وإزالة ٣٨٩٨ متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، ومصادرة ٨٩١ كيلوجرام من المنتجات المخالفة والغير صالحة للاستخدام، وتنظيف وتطهير ١١٦٣ موقعاً في المحلات والأسواق التجارية باستخدام ٢٠٩٥٥٣ لتر من المعقمات والمطهرات المستخدمة في عملية التطهير والتعقيم.وأكدت الأمانة حرصها من خلال مسؤوليتها الاجتماعية أن تقدم معلومات متعددة حول تطبيق الإجراءات الاحترازية ليستفيد منها المجتمع من خلال بث الأخبار والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال الأخبار الصحفية، حيث تم نشر ٧٣ تغريده تحتوي على جهود الأمانة اليومية ومجموعة من النصائح التوعوية حول الوقاية من جائحة كورونا، واستمرارها في تكثيف الحملات الرقابية لتطبيق الأنظمة وعمل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتكثيف عمليات التطهير والتعقيم في عدد من المواقع من أجل بيئة سليمة وآمنة للجميع، داعيةً إلى التواصل معها عبر مركز 940 في حال وجود أي شكوى أو استفسار أو ملاحظة .// انتهى //14:46ت م0060