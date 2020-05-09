لاهور 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، لليوم الخامس عشر على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان، بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".وجرى توزيع 1,263 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها 7,578 فردا، بإقليم البنجاب، منها 624 سلة غذائية تزن 21 طنًا في منطقة لاهور، استفاد منها 3,744 فردا، و300 سلة غذائية تزن 10 أطنان في منطقة بهاول نجر، استفاد منها 1,800 فرد، و339 سلة غذائية تزن 11 طنًا في منطقة رحيم يار خان، استفاد منها 2,034 فرداً، ليصل إجمالي ما تم توزيعه منذ اليوم الأول 18,854سلة غذائية.ويأتي ذلك في إطار مشروع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز لجمهورية باكستان الشقيقة خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى //14:47ت م0061