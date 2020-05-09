الخرطوم 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية السودان الشقيقة، بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية، إذ جرى توزيع 600 سلة غذائية في محلية سنا وجبل مويه في ولاية سنار، استفاد منها 3600 فرد.ويأتي هذا التوزيع في إطار مشروع توزيع 38,211 سلة غذائية خلال شهر رمضان في جمهورية السودان .// انتهى //14:48ت م0062