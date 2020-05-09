الخرطوم 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسبدأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في نقل حوالي 14 ألف لاجئ من الرجال والنساء والأطفال فروا من جمهورية إفريقيا الوسطى، من منطقة حدودية في جنوب دارفور بالسودان، إلى موقع "المشاقة"، وهو موقع أفضل بعيدا عن الحدود.وذكر مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في السودان "أوتشا"، في بيان نشر اليوم، أن الظروف المعيشية بالقرب من حدود جمهورية إفريقيا الوسطى كانت قاسية، حيث المنطقة كان من الصعب الوصول إليها من قبل الجهات الإنسانية.وأوضح أن الموقع الجديد يحتوي على مصدر للمياه ويقع بالقرب من الخدمات الأساسية مثل المرافق الصحية.وأضاف مكتب "أوتشا" بالسودان أنه تم إعداد الموقع الجديد من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومفوض الحكومة السودانية لشئون اللاجئين وشركاء آخرين.وأشار إلى أنه وصل حتى الآن 1200 رجل وإمرأة وطفل بأمان إلى المشاقة، لافتا إلى أن اللاجئين من جمهورية إفريقيا الوسطى بدأوا في الوصول إلى منطقة الحدود مع السودان منذ أكتوبر 2019 فرارا من الصراع القبلي في مناطقهم.// انتهى //14:48ت م0063