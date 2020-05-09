الدمام 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسأطلق مركز العمليات والمبادرات المجتمعية بالمنطقة الشرقية الرقم الموحد 920025008 لاستقبال طلبات الدعم الغذائي للمواطنين والمقيمين المتضررين اقتصاديا من أزمة فيروس كورونا بالمنقطة الشرقية .وأوضح المشرف العام على المركز نائب رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية سمير العفيصان أن المركز يستقبل طلبات الدعم الإغاثي الغذائي للمتضررين من أزمة كورونا اقتصاديا عبر الرقم الموحد سواء من المواطن أو المقيم، مبينا أن هناك غرفة عمليات تضم طاقم عمل مدرب للتواصل مع المواطنين والمقيمين واستقبال طلبات الدعم منهم، كما شملت عملية التواصل خدمة الترجمة إلى عدة لغات للتواصل مع الوافدين غير الناطقين بالعربية و المتضررين من الأزمة.وأشار إلى أن المركز استقبل منذ بداية إطلاقه الشهر الماضي وحتى الآن أكثر من 36 ألف اتصال من المواطنين والمقيمين الراغبين في الحصول على الدعم الغذائي وأكثر من 30 ألف رسالة واتس اب عبر خدمة الواتس اب التي وفرها المركز للتواصل، إضافة إلى 46 رسالة بريد إلكتروني.وقال العفيصان: إن المركز يستقبل الحالات الواردة إليه ويسجلها ويجيب عن الاستفسارات المتعلقة بالدعم من خلال الرقم الموحد لينسق بين جمعيات المنطقة الشرقية العاملة بإشراف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في عملية توزيع السلال على المواطنين والمقيمين الذين سجلوا لطلب الخدمة بعد تواصلهم مع الرقم الموحد، مؤكداً أن توزيع السلال يأتي بعد بحث استحقاق المواطن والمقيم من خلال فريق عمل مدرب على البحث الاجتماعي ، مبيناً أن مركز العمليات والمبادرات المجتمعية بالمنطقة الشرقية هو مركز لتنسيق العمليات الإدارية والفنية بين جمعيات المنطقة الشرقية لإدارة عمليات الدعم الإغاثي والمبادرات التنموية للجمعيات الأهلية بالمنطقة .ويهدف المركز الذي يقع مقره بجمعية البر بالمنطقة الشرقية بإشراف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوحيد جهود وتنسيق أعمال الجهات ذات العلاقة بالعمل الخيري بالمنطقة الشرقية مع بعضها وتحقيق منظومة مركزية متكاملة لإدارة الخدمات والأعمال الخيرية المقدمة للمستفيدين وضمان عدم الازدواجية في الجمعيات الأهلية في تقديم الخدمات وسهولة توفر وتبادل المعلومات والخبرات .// انتهى //14:49ت م0064