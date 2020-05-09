الجوف 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسيواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إغاثة المتضررين من السيول والنازحين في محافظة الجوف، بالتعاون مع ائتلاف الخير للاغاثة الانسانية، حيث جرى أمس توزيع 700 حقيبة إيوائية على الأسر الأكثر تضررا في محافظة الجوف، استفاد منها 700 أسرة.ويأتي ذلك في إطار التدخل العاجل لمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة النازحين و المتضررين من السيول في محافظة الجوف.// انتهى //14:49ت م0065