محافظات 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 7,150 كرتون تمور للأسر النازحة والأشد فقرًا في محافظات الجوف والمهرة ولحج في اليمن، حيث جرى توزيع 900 كرتون تمور في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، استفاد منها 900 أسرة، وتوزيع 3125 كرتون تمور للنازحين والأسر الأشد فقرًا في محافظة الجوف، استفاد منها 3125 أسرة، وتوزيع 3125 كرتون تمور في المناطق الشرقية بمحافظة لحج، استفاد منها 3125 أسرة.وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز.// انتهى //14:50ت م0066