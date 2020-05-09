نجران 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسينظم فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران غداً، محاضرة بعنوان "معالم التوحيد في رمضان"، وذلك عبر البث المباشر بواسطة "تطبيق زوم"، وقناة "اليوتيوب"، والإذاعة الصوتية لمركز الدعوة بنجران.وتأتي المحاضرة التي تُقام في تمام الساعة الـ 10 مساءً، ضمن البرنامج الرمضاني الذي يقيمه الفرع لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، واغتنام أيام شهر رمضان المبارك ولياليه بأنواع الطاعات.// انتهى //14:52ت م0067