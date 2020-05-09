نجران 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واستنفذ جمعية رعاية مرضى السرطان بمنطقة نجران غداً، محاضرة عن بعد بعنوان "الكشف المبكر لأورام القولون والمستقيم وأورام المعدة"، يلقيها استشاري الجراحة العامة وجراحة القولون وجراحة الأورام بمستشفى الملك خالد بنجران الدكتور محمد اليامي، وذلك من خلال البث المباشر عبر تطبيق برنامج زووم.وتأتي المحاضرة التي تقام الساعة 9.30 مساءً، ضمن البرامج المجتمعية والتوعوية والتثقيفية التي تقيمها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى //15:21ت م0068